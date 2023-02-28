Enkazdan sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti! Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile konuşmuştu...

CİHAN EMİR PARLAK DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Kerem Aktürkoğlu'nun "Nasılsın, seni çok güçlü gördüm aferin sana. Sen büyük savaşçısın. Hepimiz seni çok seviyor ve dua ediyoruz" sözlerine üzerine duygu dolu anlar yaşayan Cihan Emir Parlak, "İyiyim abi, sizin sayenizde daha iyi ve daha güçlü olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.