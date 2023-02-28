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Haberler Spor Enkazdan sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti! Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile konuşmuştu...

Enkazdan sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti! Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile konuşmuştu...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremden feci şekilde etkilenen Adıyaman'da, enkaz altında kalan ve 62 saat sonra çıkarılan 12 yaşındaki Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi. Sarı kırmızılı kulüp, Cihan Emir Parlak için taziye mesajı yayınladı. Küçük Cihan, hastanede tedavi gördüğü sırada Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile görüntülü konuşmuştu...

28.02.2023, 12:16 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023, 14:52

Adıyamanda'da depremde enkaz altında kalan ve 62 saat sonra çıkarılan genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'ın hastanede vefat ettiği açıklandı.

Enkazdan sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti! Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile konuşmuştu...

Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 12 yaşındaki Galatasaraylı Cihan Emir, hayata gözlerini yumdu. Galatasaray kulübünden de genç taraftar için taziye mesajı yayınlandı.

Enkazdan sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti! Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile konuşmuştu...

Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak'ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik.

Enkazdan sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti! Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile konuşmuştu...

Genç taraftarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan…" denildi.

Enkazdan sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti! Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile konuşmuştu...

KEREM AKTÜRKOĞLU VE MUSLERA İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cihan Emir Parlak, hayatını kaybetmeden önce Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, futbolcular Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüşmüştü.

Enkazdan sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti! Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile konuşmuştu...

CİHAN EMİR PARLAK DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Kerem Aktürkoğlu'nun "Nasılsın, seni çok güçlü gördüm aferin sana. Sen büyük savaşçısın. Hepimiz seni çok seviyor ve dua ediyoruz" sözlerine üzerine duygu dolu anlar yaşayan Cihan Emir Parlak, "İyiyim abi, sizin sayenizde daha iyi ve daha güçlü olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Enkazdan sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti! Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile konuşmuştu...

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK, FENERBAHÇE MAÇI İÇİN SÖZ VERMİŞTİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile de telefonda görüşen Cihan Emir Parlak, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemişti.Dursun Özbek de Cihan Emir'e, "Sizi gördüğüm için seviniyorum. Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda da görüşürüz. Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Enkazdan sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti! Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile konuşmuştu...

Galatasaray tutkunluğuyla tanınan Cihar Emir Parlak'ı hastanede Tanju Çolak ziyaret etmiş, imzalı forma hediye etmişti

Enkazdan sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak hayatını kaybetti! Kerem Aktürkoğlu ve Muslera ile konuşmuştu...

Cihan'ı, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne götürerek sarı-kırmızılı futbolcularla ve Teknik Direktör Okan Buruk ile tanıştıracağının sözünü de veren eski milli futbolcu, "Merak etme hep yanında olacağım" dedi.

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