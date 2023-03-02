Fener’in gözü Gabriel’de

SÜPER Lig'de şampiyonluk yarışının içinde olan Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki girişimlerini de sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Brezilya'nın Santos kulübünde top koşturan genç yıldız Angelo Gabriel gündeme geldi. Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki kanat oyuncusu Gabriel için resmi teklifi yaptığı öğrenildi. Bu teklifin 8 milyon Euro + Gustavo Henrique olduğu bilgisi alınırken, kulübün eski hocalarından Vitor Pereira'nın da Angelo'yu çok istediği için Flamengo'nun 9 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Öte yandan Fenerbahçe, kanat transferinde Hırvat yıldız Ante Rebic için Milan'ın da kapısını çaldı.

İKİ HIRVAT FUTBOLCU İÇİN HAMLE

MİLAN 8 milyon Euro talep ederken, sarılacivertli yönetimin ise satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda ısrarcı olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Rebic'in yanı sıra Atalanta'da forma giyen bir başka Hırvat milli yıldız Mario Pasalic için de girişimde bulundu. İtalyan ekibinin Pasalic'i satmak istemediği fakat Fenerbahçeli kurmayların vazgeçmediği bilgisi alındı.