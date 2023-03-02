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Haberler Spor Nazilli’den Süper Lig’e

Nazilli’den Süper Lig’e

İkinci Lig ekibinin genç yıldızı Berkay Aydoğmuş, Medipol Başakşehir’e transfer oluyor

2.3.2023

Nazilli’den Süper Lig’e
TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'da bu sezon altyapıdan vitrine çıkan 19 yaşındaki Berkay Aydoğmuş, Başakşehir'in yolunu tutuyor. Bu sezon performansıyla U19 Milli Takım'a da seçilen merkez orta saha oyuncusunun transferi konusunda Süper Lig devi Başakşehir'le anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal'la temasa geçen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın 4 milyon TL bonservis karşılığında Aydın ekibiyle anlaşmaya vardığı bildirildi. Siyah-beyazlı kulübün Berkay'ın sonraki satışından yüzde 15 pay alacağı da öğrenildi. Berkay, İstanbul ekibinde 20 maçta kadroya girmeyi başarırsa Nazilli Belediyespor 1 milyon TL daha ek bonservis ödemesi alarak kasayı dolduracak.
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