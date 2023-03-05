Kaf-Kaf’tan bomba gibi geri dönüş: 3-0

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yağmur altında oynanan karşılaşmada ev sahibinin gollerini 23'üncü dakikada Emre Gemic, 57'nci dakikada Fatih Taşdelen ve 90+9'da Namık Barış attı. Rakibini yıldızlarıyla geçen Kaf-Kaf, puanını 39 yaparak Play-Off hattındaki yerini korurken, puan kaybı yaşayan lider Yeni Mersin İdmanyurdu'yla farkı yine 8'e indirdi. Statta ülkemizi yasa boğan 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketleri nedeniyle müzik yayını yapılmazken maç öncesi ve devre arasında Ayten Alpman'ın, "Bir başkadır benim memleketim" şarkısı çalındı. Karşıyaka'da yeni transferler Soner Birinci ve Batuhan Akyüz ilk kez forma giyerek 11'de görev yaparken, takıma son olarak katılıp hazır olmayan Fatih Aydın ile Ferhat kadroda yoktu.



1'inci dakikada gelişen atakta sağ kanattan Yılmaz'ın ortasında arka direkte Mustafa Aşan'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.



18'inci dakikada ev sahibinden Fatih Ergen ceza alanı dışından kaleyi yokladı, top kalecide kaldı.



23'üncü dakikada Karşıyaka öne geçti. Ertuğrul sağdan ortaladı ceza sahasında Emre Gemici'nin zıplamadan aşırta kafa şutu ağlarla buluştu: 1-0.

42'nci dakikada yeşil-kırmızılı ekip yine Emre Gemici'yle gole yaklaştı. Emre'nin sağ çaprazdan önde olan kaleci Gökhan'ın üzerinden aşırtması üst direkten döndü.



İlk yarı bu skorla bitti.



57'nci dakikada fark 2'ye çıktı. Sağ kanattan Yılmaz'la gelişen atakta Ertuğrul topu arka direkte bomboş pozisyondaki Fatih Taşdelen'in önüne bıraktı, Fatih'e dokunmak kaldı: 2-0.



68'inci dakikada Karşıyaka kalecisi Yusuf, Tunahan'ın karşı karşıya pozisyonda şutunda gole engel oldu.



90+9'uncu dakikada sağdan hareketlenen Burak Başkaya topu kola önündeki Namık Barış'la buluşturdu, Barış gelişine dokunup skoru ilan etti: 3-0.

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