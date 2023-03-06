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Haberler Spor Tuğba Danışmaz Avrupa şampiyonu

Tuğba Danışmaz Avrupa şampiyonu

6.3.2023

Tuğba Danışmaz Avrupa şampiyonu
Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım branşında milli sporcu Tuğba Danışmaz, 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırdı ve Avrupa şampiyonu oldu. Danışman'a madalyasını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar takdim etti. Sporculara, turnuvanın maskotunu da Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur verdi. Sporculara madalyalarının verilmesinin ardından İstiklal Marşı okundu. Milli sporcu Danışmaz bu sırada göz yaşlarına hakim olamadı.
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