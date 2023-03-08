Genç çalıştırıcının takımı ligden çekilmişti... İşte Volkan Demirel’in yeni adresi

VOLKAN DEMİREL: TÜRK BAYRAĞI ALTINDAKİ HERKESİN BU KAMPANYALARA DESTEK VERMESİNİ RİCA EDİYORUM

Depreme Hatay'da yakalanan ve felaketler sonrasında ilk kez açıklamada bulunan Volkan Demirel, "Bu saatten sonra artık söz bir tarafa, yapacaklar bir tarafa kalır. Eminim ki Türkiye'den her yerden yardımlar, kucaklar açıldı, herkes bir şeyler yapmak istedi. Ama yetmiyor, ne yazık ki yetmiyor."