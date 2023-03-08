Genç çalıştırıcının takımı ligden çekilmişti... İşte Volkan Demirel’in yeni adresi

Yıkıcı depremlerin ardından en çok zararı gören şehir olan Hatay'da şehrin takımı Hatayspor, Süper Lig'den çekilme kararı almış ve birçok oyuncusunu da başka takımlara kiralık olarak göndermişti.
Oyuncularını gönderen Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel de yaşanan felaketin ardından, bölgedeki yaraları sarmak için çaba göstermişti.
PENDİKSPOR-TUZLASPOR MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
Tekrardan Süper Lig'de yeni bir takımı çalıştırmak isteyen genç hoca, görüşmelerini devam ettiriyor. Volkan Demirel, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Pendikspor, Tuzlaspor karşılaşmasını tribünden izledi.
Öte yandan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar da karşılaşmayı tribünden izledi.
SÜPER LİG EKİBİ ANKARAGÜCÜ TALİP OLDU
Süper Lig'e bu sezon yükselen Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan'ın görevini bırakmasından sonra takımın başına, futbolu Ankaragücü'nde bırakan Sedat Ağçay geçti.
ANKARAGÜCÜ YENİ BİR HOCA İSTİYOR
Bir süredir Sedat Ağçay ile yoluna devam eden Ankara ekibi, takımın başına daha deneyimli bir teknik direktör getirmeyi hedefliyor.
GÖRÜŞME YAPILACAK
Sarı-lacivertli takımın Volkan Demirel'i düşündüğü ve genç hocayla şartları değerlendirmek için bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı.
Eylül 2022'de Hatayspor'un başına geçen Volkan Demirel, 15 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıktı. Süper Lig'de 1.46 puan ortalaması elde eden genç hoca daha önce de Fatih Karagümrük'ü çalıştırmıştı.
Ligdeki son 3 maçını kaybeden Ankaragücü, 22 maçta toplam 22 puan topladı ve küme düşme hattında bulunuyor. Ankara ekibi son maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olmuştu.
VOLKAN DEMİREL: TÜRK BAYRAĞI ALTINDAKİ HERKESİN BU KAMPANYALARA DESTEK VERMESİNİ RİCA EDİYORUM
Depreme Hatay'da yakalanan ve felaketler sonrasında ilk kez açıklamada bulunan Volkan Demirel, "Bu saatten sonra artık söz bir tarafa, yapacaklar bir tarafa kalır. Eminim ki Türkiye'den her yerden yardımlar, kucaklar açıldı, herkes bir şeyler yapmak istedi. Ama yetmiyor, ne yazık ki yetmiyor."
"Şu an oradaki sorunlar hala devam ediyor. O yüzden elimizden geldiği kadar bu gecelerin, bu birlikteliğin sadece futbol camiası için değil Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum" dedi.