Karsıyaka’da Ergüllü sürprizi

KARŞIYAKA eski basketbol şube sorumlusu İlker Ergüllü, katıldığı bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Ergüllü, çok ciddi bir güç ve destekle Karşıyaka'yı yönetmeye talip olduğunu bildirdi. Bir süredir başkanlık için çalışma yürüten İlker Ergüllü, "Mayıs'taki mali genel kurulu seçimli yaparlarsa ben başkan adayıyım. Arkamda çok ciddi bir güç ve destek var. Bu sadece maddi olarak da değil, manevi olarak da öyle. Ben Karşıyaka'nın çok kalabalık, geniş bir zümreyle yönetilebileceğine inanıyorum. Karşıyaka çok büyük bir kulüp ama çok eksiği var, el atılması gereken çok yer var" dedi. Futbolda 5 yıldır TFF 3. Lig'den çıkamayan Kaf-Kaf'ta Ergüllü, "Karşıyaka futbolda çok alt ligde yer alıyor. Camiayı kulübümüzün özellikle futbolda yapacağı atılım motive eder" diye konuştu.

"BİZİM BİRLİK OLMAMIZ LAZIM"

KARŞIYAKA'DA 5 yılı aşkın süredir kulübü yöneten başkan Turgay Büyükkarcı'nın kulübe destek verecek sanayici, iş insanları ile yöneticileri küstürdüğünü, küçük bir ekiple kulübü yönetip, "İçeride 35 milyon TL alacağım var, ben gidersem kimse para vermez" algısı yarattığını savunan İlker Ergüllü, "Başkan sürekli, 'Futbolda transfer yasağını kaldırdım, şu kadar para hibe ettim, içeride alacağım 35 milyon param var' diyor. En son müze açılışında şubat ayında 20 milyon Dolar para li geleceğini söyledi. Kulübün borçsuz hale geleceğini söyledi. Hep 5-6 senedir şunu harcadım, bunu harcadım, ben gidersem kimse para vermez algısı yaratıyor. Bizim birlik olmamız lazım. Bu birliğin içinde EBSO, AOSB, ESİAD, İGG hepsi olur. Karşıyaka'yı seven camiadaki birçok insan şu an tetiklenmeyi bekliyor. Şu anki yönetimden kimse bunu yapamıyor. Basketbolun sponsoru Yaşar Holding bir bütçe yaratıyor ama başka bütçe yaratılmıyor. Sponsorlar kulübe güvenip yatırım yapmıyor. Ben kulübe gelen parayı, nereye harcandığını da görüp bilmek istiyorum. Göreve gelirsek eski borç kapanırken yeni yara açılmayacak" dedi.