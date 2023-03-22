Bornova Bld. KSK umutlu

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ligin dibine demir atan Bornova Belediyesi Karşıyaka Basketbol, yakaladığı çıkışla kurtuluş ışığını yaktı. Oynadığı son iki maçından da galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, Balıkesir Büyükşehir Basket'i deplasmanda 76-74 ile geçerken, pazar günü de evinde Sigortam.net'i 69-59'luk skorla yenerek bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle puanını 27'ye yükselten Bornova Belediyesi Karşıyaka Basketbol, küme düşme potasından çıkmak için umutlandı. İzmir ekibi, cumartesi günü deplasmanda ligin son sırasında yer alan Antalya Güneşi ile oynayacağı maçı da kazanarak çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

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