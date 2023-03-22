  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bornova Bld. KSK umutlu

Bornova Bld. KSK umutlu

22.3.2023

Bornova Bld. KSK umutlu
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ligin dibine demir atan Bornova Belediyesi Karşıyaka Basketbol, yakaladığı çıkışla kurtuluş ışığını yaktı. Oynadığı son iki maçından da galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, Balıkesir Büyükşehir Basket'i deplasmanda 76-74 ile geçerken, pazar günü de evinde Sigortam.net'i 69-59'luk skorla yenerek bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Son iki haftada aldığı galibiyetlerle puanını 27'ye yükselten Bornova Belediyesi Karşıyaka Basketbol, küme düşme potasından çıkmak için umutlandı. İzmir ekibi, cumartesi günü deplasmanda ligin son sırasında yer alan Antalya Güneşi ile oynayacağı maçı da kazanarak çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA