BASEK minderde bir harika

Özel Batı Anadolu Bilim ve Teknik Liseleri'nin (BASEK) öğrencileri, İzmir'de B Kategorisi Güreş İl Şampiyonası'nda 7 birincilik elde etti. Yoğun bir çalışma temposunun ardından, minderde tüm güçleriyle mücadele eden öğrenciler çeşitli derecelerde başarılar kazandılar. Güçlü rakiplerinin arasında madalyalar ile başarılarını taçlandıran öğrenciler elde ettikleri büyük başarılarla Türkiye Şampiyonası biletini de kazandı. "Öğrencilerimiz mindere isimlerini altın harflerle yazdırırken, kazandıkları madalyalarla göğsümüzü kabarttılar" diyen Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları (BASEK) Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Öğrencilerimiz gerek sportif gerekse akademik alanlarda başarılar kazanıyorlar. Bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar" diye konuştu.



'ATAMIZIN İZİNDEYİZ'

"Öğrencilerimizin katıldıkları müsabakalarda yüreklerini ortaya koyarak, sert ve zorlu rakiplerine karşı vermiş oldukları mücadele sonucunda kazandıkları madalyalar mutluluk verici" diyen Op. Dr. Özer Gürbüz, şöyle devam etti: "Gurur kaynağımız olan öğrencilerimiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını istiyorum' sözünü benimsemekte ve yılmadan çalışmaya devam etmektedirler. Bu doğrultuda Özel Batı Anadolu Bilim ve Teknik Liseleri olarak okulumuzu her alanda olduğu gibi sportif alanlarda da daha profesyonel bir yapıya kavuşturmak için gayret ediyoruz. Tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, spor hayatlarında başarılar diliyoruz."

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