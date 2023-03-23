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Haberler Spor Göztepe yelkende başarıya doymuyor

Göztepe yelkende başarıya doymuyor

23.3.2023

Göztepe yelkende başarıya doymuyor
TYF Yelken Ligi 2. Ayak Techno293 Yarışları, Urla Göztepe Windsurf Tesisleri'nde gerçekleşti. 5 gün boyunca zorlu hava şartlarında mücadele eden Göztepeli sporcular, şampiyonadan madalyalar ile ayrılmayı başardı. Adahan Topal, U-17 genel kategorisinde birinciliği elde etti, Defne Simay Başdağ, U-17 genel kategoride ikinci oldu, U-17 kızlar kategorisinde 1. sırada yer aldı. Sude Bulduk, U-15 kızlarda ikinci, Ada Öktem de U-13 kızlarda dördüncü oldu. Sporcular aldıkları dereceler ile birlikte ülkemizi ve Göztepe'yi Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda temsil etmeye hak kazandı. U-13'te Sarp Şarlı ve Nisa Üstündağ (Urla Deniz SK), Eşref Jale ve Toprak Doğan (Cunda Rüzgar Sörf ve Yelken SK) milli takıma seçildi.

BERKE ÖZBAY
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