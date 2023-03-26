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Arkas Spor şampiyon oldu

Mavi-beyazlı kulübün altyapı sporcularından oluşan takımı, TVF Erkekler 2. Ligi Play-Off Final etabında namağlup 1. Lig’e yükselmeyi hak kazandı

26.3.2023

Arkas Spor şampiyon oldu

Arkas Spor'un 2. Lig'de mücadele eden erkek voleybol takımı sezonu şampiyon olarak tamamladı ve adını Birinci Lig'e yazdırdı. Mavibeyazlı kulübün Altyapı sporcularından oluşan 2. Lig Erkek Takımı, TVF Erkekler 2. Lig 2. Grup'ta 12 maçta 11 galibiyet, 1 mağlubiyetle 32 puan toplayıp zirvede yer aldı, Play-Off'a adını yazdırdı. Play-Off Yarı Final etabında Çorum'da B Grubu'nda mücadele eden Arkas Spor, 1955 Batman Belediyespor'u 3-0 ve Maliye İhtisas'ı 3-1 yendi, Kuzuoğlu Fındıklı Gençlikspor'a 3-1 yenildi, 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle Play-Off Final Grubu'na yükseldi.

FİNALDE 3'TE 3 YAPMAYI BAŞARDI
Arkas, Çorum'da 1. Grup'ta final etabında Ziraat'i 3-1, F.Bahçe'yi 3-2 ve Gebze'yide 3-0'lık skorlarla mağlup ederek namağlup grubu lider olarak tamamlayıp Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Ligi'ne yükselmeye hak kazandı. Grupta ikinci olan Fenerbahçe, Çorum 2. Grup'ta Gündoğdu Vakfı Seyhan Yıldırım ve Kuzuoğlu Fındıklı Gençlik Spor da 1. Lig'e yükseldi.

BERKE ÖZBAY

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