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Haberler Spor A Milli Takım Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu

A Milli Takım Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu

A Milli Takım, Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Hırvatistan'ı konuk etti. Müsabakada İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg düdük çaldı. Ay-Yıldızlılar, müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldı.

28.03.2023, 20:27 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023, 01:17

A Milli Takım Hırvatistan’a 2-0 mağlup oldu

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Milliler müsabakadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 20. ve 45+4. dakikalarda Mateo Kovacic kaydetti. Bu sonucun ardından ay-yıldızlılar ilk mağlubiyetini aldı ve 3 puanda kaldı. Hırvatistan ise 4 puana yükseldi.

Grubun 3. maçında A Milli Takım, 16 Haziran Cuma günü Letonya'ya konuk olacak. Haziran arasında maç yapmayacak Hırvatistan ise 8 Eylül Cuma günü Letonya'yı ağırlayacak.



DEPREMZEDELERE ÖZEL KOREOGRAFİ
Türkiye ile Hırvatistan maçı öncesinde stadyumda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar unutulmadı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'ı konuk etti. Bursa Büyükşehir Stadyumu kale arkası tribünde açılan koreografi depremden etkilenen illerin plaka kodlarının olduğu formalar yer aldı. Ayrıca koreografi de, "Zorlukları hep beraber aşacağız. Güzel yarınları omuz omuza kuracağız" ifadeleri kullanıldı. Maçın başlamasıyla taraftarlar da futbolculara tezahüratlarıyla destek oldu.

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