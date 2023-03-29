Carlini bombası

2022-2023 sezonunda yoluna AXA Sigorta Kupa Voley ve Misli. com Sultanlar Ligi'nde emin adımlarla devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Aydın'ın Sultanları, bir dönem ülkemizde Türk Hava Yolları (2020-2022) forması giyen 28 yaşındaki Birleşik Amerikalı pasör Lauren Carlini ile önümüzdeki sezon için anlaşma sağladı. Bu sezon İtalya Ligi ekiplerinden VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore formasını terleten Carlini, gelecek sezon Aydın BŞB'nin başarısı için ter dökecek. Kariyerinde Igor Gorgonzola Novara ile CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşayan başarılı pasör, Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Voleybol Takımı ile de üç kere Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı. 1995 doğumlu pasör kariyerinde; Wisconsin Üniversitesi (NCAA), Savino Del Bene Scandicci (İtalya), Igor Gorgonzola Novara (İtalya) ve Dinamo Moskova'da (Rusya) oynadı.



İHSAN KARATAŞ

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