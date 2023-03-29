Uşakspor derbide Bucaspor’a konuk

2. Lig Kırmızı Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalan AFC Kablo Kanalları Uşakspor, Ege derbisinde bugün lider Kocaelispor'un yine 7 puan gerisine düşen Bucaspor 1928'e konuk oluyor. Yeni Buca Stadı'nda Özgür Reha Alıcı'nın yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Ev sahibi Bucaspor 1928 cezası nedeniyle maçı seyircisinden yoksun olarak oynayacak. Bucaspor 1928'de kart cezalısı Saruhan Fındıkçı forma giyemeyecek. Uşakspor'da ise Volkan Kılıç ve Sezer Gündüz görev alamayacak.

BAL-KES VE FETHİYE GURBETTE

Galibiyet hasretini 13 maça çıkaran düşme hattındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor, deplasmanda Sarıyer'le kritik 90 dakikaya çıkacak. Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak karşılaşmada Yusuf Adnan Kendirciler görev yapacak. Sarıyer, cezası nedeniyle sahaya taraftarından yoksun çıkacak. Üst üste iki yenilgiyle orta sıralarda kalan Fethiyespor, bugün deplasmanda Kırşehir FK'nın rakibi olacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Tolga Akbaba'nın yöneteceği maç saat 14.00'te başlayacak. Fethiye'de orta saha oyuncusu Selçuk Alibaz cezalı.