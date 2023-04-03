Kadıköy’de Kartal şov

Süper Lig'de nefesleri kesen derbide Beşiktaş, 10 kişiyle geriden gelerek Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti: 2-4. 38'de Arda, ceza sahası içinde Onur Bulut'un müdahalesi ile yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 41'de Valencia, topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 51'de Arda Güler'in pasıyla savunma arkasına sarkan Valencia, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret ederken, Welinton'u ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.53'te Valencia atışı kaçırdı 58'de Redmond'un ortasında Cenk'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. 62'de Redmond'un pasıyla savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, topu ağlara gönderdi: 1-2. 75'te rakiplerini geçen Redmond'un ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3. 90+1'de Redmond'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Aboubakar'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-4. 90+5'te ceza sahasına doğru hareketlenen İrfan Can skoru belirledi: 2-4.Beşiktaş'ta maçın henüz başında şanssız bir sakatlık yaşandı. Tayyip Talha Sanuç, Pedro ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlerinin ilk müdahaleyi yaptığı Tayyip, oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi. 23 yaşındaki futbolcunun yerine 10. dakikada Welinton oyuna dahil oldu. Hastaneye kaldırılan Talha için kötü haber geldi. Çapraz bağ sakatlığından şüphenelinen futbolcu için tetkikler başladı.Teknik direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçında 4 ismi kadroya almadı. Tedavisi devam eden Dele Alli'nin yanı sıra çeşitli sakatlıkları bulunan Romain Saiss, Valentin Rosier ve Georges-Kevin N'Koudou, Güneş tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.Fenerbahçe'ninevinde Beşiktaş'a mağlup olduğu maçta sarı-lacivertli taraftarlar hesabı yönetime kesti. Redmond'ın skoru 3-1'e getiren golünün ardından tribünlerden tepki sesleri yükseldi. Sarı-lacivertliler, "Yönetim istifa" protestolarının ardından, "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin! Koskoca Fener'i ne hale getirdin?" diye bağırdı. Taraftarlar futbolculara da ıslıklarla tepki gösterdi.Beşiktaş'ta geleceği merakla beklenen isimlerin başında gelen Redmond, Fenerbahçe karşısında tek başına şov yaptı. İkinci yarıda oyuna dahil olan yıldız futbolcu, maçı 3 asist ve bir golle tamamladı. Cenk'e 2 Aboubakar'a 1 gol pası veren Redmond, 3. golü de kendisi kaydetti.Fenerbahçe-Beşiktaşarasndaki derbinin ilk yarasında tansiyon yükseldi. Beşiktaş'ın kazandığı korner atışının ardından Aboubakar ile tribünler arasında yaşanan tartışmaya futbolcularda dahil oldu. İki takım futbolcuları birbirlerinin üzerine yürürken, olaylar güçlükle yatıştı. Hakem Halil Umut Meler, Aboubakar ve Samet'e sarı kart gösterdi.BEşiktaş'ta10. dakikada Tayyip Talha'nın yerine oyuna dahil olan Welinton, 51. dakikada yaptırdığı penaltı sonucu ikinci sarıdan kırmızı kart ile atıldı. Brezilyalı futbolcu, ilk sarı kartını da 30. dakikada görmüştü.