EURO 2028 ve 2032’ye resmen adayız

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 2028 ve 2032'de gerçekleştirilecek Avrupa Futbol Şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını imzaladı. Adaylık dosyası, 12 Nisan'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından UEFA'ya sunulacak. UEFA, 2028 ve 2032'deki şampiyonalara ev sahipliği yapacak ülkeleri, ekim ayında açıklayacak.

CİDDİ RAKİPLER VAR

Kasapoğlu, "Türkiye bir spor ülkesidir. Başarımız sadece sahayla sınırlı değil. Türkiye'nin spordaki bu dinamik ve öncü konumunun, Avrupa futbolunun milli takımlar seviyesindeki en önemli organizasyonu Euro 2028 ve Euro 2032'ye de çok önemli değer katacağını düşünüyorum." dedi. Euro 2028'in düzenlenmesi için Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler, Euro 2032 için de İtalya adaylık başvurusu yaptı.