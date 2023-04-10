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Haberler Spor Denizlispor'da Kemal Kılıç dönemi 26 gün sürdü

Denizlispor'da Kemal Kılıç dönemi 26 gün sürdü

Denizlispor’un Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve Tuzlaspor maçlarını kaybetmesi, ayrılığı da beraberinde getirdi. Tecrübeli hocanın, istifasını yönetime sunduğu belirtildi.

İHA

10.04.2023, 13:24

Denizlispor’da Kemal Kılıç dönemi 26 gün sürdü

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Denizlispor'un evinde ağırladığı Boluspor'a 2-1 mağlup olmasının ardından yönetim, Giray Bulak ile yolları ayırıp teknik direktörlük için Kemal Kılıç ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını açıklamıştı. Denizlispor, Kemal Kılıç yönetiminde Altınordu, Göztepe ve son olarak ligin 31. hafta mücadelesinde Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.



Yenilgi sonrası 17 puanla son sıralara düşen yeşil siyahlılara yönelik ağır eleştiriler geldi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından ligde kalma umutlarının azaldığını belirterek açıklamada bulunan Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Tüm olumsuzluklara rağmen buraya kadar geldik. Son saniyeye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Yaşanan olaylar sonrası 26 gündür teknik direktör koltuğunda oturan Kemal Kılıç'ın istifasını yönetime verdiği öne sürüldü. Başkan Mehmet Uz ile bir araya gelen Kılıç'ın takımın ligde kalmasının zor olduğunu ve bu şartlarda takımın başında kalmasının bir anlam ifade etmeyeceğini ilettiği öğrenildi.

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