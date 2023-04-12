Cimnastikte 2. olduk

ARTİSTİK Cimnastik Erkek Milli Takımı, Antalya'da düzenlenen 10'uncu Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 10'uncu Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda 39 ülkeden 319 sporcu katıldı. Türkiye'yi erkeklerde Adem Asil, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Hasan Bulut, kadınlarda Sevgi Seda Kayışoğlu, Bengisu Yıldız, Ceren Biner, Derin Tanrıyaşükür ve Bilge Tarhan'ın temsil ettiği şampiyona, 16 Nisan'da sona erecek. Şampiyonanın ilk gününde erkekler bireysel alet elemeleri ve takım finalleri gerçekleştirildi. Şampiyonada İtalya 249 bin 526 puanla altın madalya, Türkiye 248 bin 262 puanla gümüş madalya, İngiltere 246 bin 961 puanla bronz madalya elde etti. Performanslar sonrası düzenlenen törende sporculara madalya verildi. Avrupa ikinciliği kazanan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2020'deki ikincilik, 2022'deki üçüncülüğün ardından kürsüde yer alma başarısını yineledi. Türkiye, son 4 şampiyonada takım olarak 3 defa Avrupa kürsüsünde yer aldı.

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