Tarihi zafer

Antalya'da ev sahipliği yaptığımız 10'uncu Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'na erkeklerde takım halinde gümüş madalyayla başlayan millilerimizden Adem Asil, bireyselde genel tasnifte Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir ilki gerçekleştirdi. Geçen yıl 2022 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halkada altın madalyayı boynuna takıp, yine 2022 Avrupa Şampiyonası'nda halkada gümüş, genel tasnif ve takım halinde bronz madalya kazanan Adem, Antalya'da çıtayı yine yükseltti.

Adem Asil'in genel tasnifteki altını Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bu daldaki ilk, toplamda 4'üncü altın madalyamız oldu. Daha önce bireyselde 2020 Avrupa Şampiyonası'nda halkada İbrahim Çolak, paralelde Ferhat Arıcan altın madalya kazanmış, Ferhat 2021'de de paralelde altın madalyayı boynuna takarak üst üste 2 Avrupa şampiyonluğu yaşayan ilk sporcumuz olmuştu. Şampiyonluğu kazandığı an İzmir'de kendisini yetiştiren Erkekler Artistik Cimnastik Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin'e sarılarak kutlayan Adem Asil, gözünü alet finallerine çevirdi.

AİLESİNDEN 5 YILDIR UZAKTA

CİMNASTİĞE Mısır'da başlayıp 5.5 yıl önce Antrenör Yılmaz Göktekin ve milli sporcularımızla birlikte kariyerini sürdürmek için İzmir'e yerleşen Adem Asil, ailesini yıllardır göremedi. Türkiye'ye 18 yaşında gelerek Yılmaz Göktekin ve ailesinin yanında misafir olan Adem, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okuyarak çok akıcı şekilde Türkçe'yi öğrendi. Türk vatandaşlığına geçerek Abdelrahman Elgamal olan adını değiştiren Adem, ülkesinde kalan ailesinin yanına senelerdir gidemedi.