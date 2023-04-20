Güreşte 6 madalya ve rekor geldi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, erkekler serbest stilde maçlarını tamamlandı. A Milli Güreş Takımı, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı. Serbest stil A Milli Güreş Takımı'nda Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Süleyman Atlı gümüş, İbrahim Çiftçi, Soner Demirtaş ve Emrah Ormanoğlu ise bronz madalya kazanan isimler oldular. Kadınlar 76 kiloda ise Yasemin Adar, Romen Catalina Axente ve Ukraynalı Anastasia Osnıach'i yenerek finale yükseldi. Yasemin 6'ncı Avrupa şampiyonluğu için bu akşam Avusturyalı Martina Kuenz karşılaşacak. 59 kiloda Eda Tekin ve 68 kiloda Nesrin Baş da bronz madalya için mindere çıkacak.

TAHA'DAN 10'UNCU AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 9-4 mağlup ederek 10'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu ve kırılması zor bir rekorun sahibi oldu. Milli güreşçi Taha Akgül, son Avrupa Şampiyonası finalinde de Petriashvili'yi mağlup etmişti. Serbest stilde 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021 ve 2022'de altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, bu yılda şampiyon olarak altın madalya sayısını 10'a yükselti ve kırılması zor bir rekora imza attı.