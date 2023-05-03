12 yıl sonra krallık heyecanı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de camiayı bir yandan da başka bir heyecan sardı. Sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Enner Valencia, gol krallığı yarışında attığı 27 golle zirvede bulunuyor. En son 12 yıl önce gol kralı çıkaran Fenerbahçe'de Valencia'nın bu başarısı herkesi heyecanlandırmış durumda. İstanbul temsilcisinde en son 12 yıl önce Alex de Souza krallık tacını takmıştı. Ligin bitmesine 5 hafta kala Ekvadorlu futbolcu bunu başarmaya yaklaştı. Geçen sezon beklentilerin altında kalan ve transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen tecrübeli futbolcu, bu sezon hem kariyer rekoru kırdı, hem de takımının zirve yarışı vermesinde başrolü oynadı.

YENİ REKOR KIRACAK

Enner Valencia, ayrıca kalan 4 müsabakada yeni bir rekor daha kırabilir. Golcü isim, Mbaye Diagne'nin Galatasaray'da 30 golle kırdığı en golcü yabancı futbolcu olma rekorunu da kırmanın peşinde.

SON MAÇTA SAKATLANIP ÇIKTI

FENERBAHÇE'NİN golcü oyuncusu Enner Valencia, son oynanan Sivasspor maçında sakatlanarak korkuttu. Kaleci Ali Şaşal ile girdiği bir pozisyon sonrası kafasına darbe alan yıldız futbolcu, sahayı ambulans ile terk etti. Hastaneye kaldırılan Valencia'nın sonuçları temiz çıktı. Kontrol amaçlı hastanede müşade altında tutulan Enner'in hafta sonunda oynanacak kritik Giresunspor karşılaşmasında forma giymesi bekleniyor.

İKİ KEZ GOL KRALI OLMUŞTU

FENERBAHÇE'NİN unutulmaz isimlerinden olan Alex de Souza, 12 yıl önce sarı-lacivertlilerin çıkardığı son gol kralı olmuştu. Alex Fenerbahçe'de geçirdiği 8 yılda 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazanırken, Sambacı bu sürede 2 defa gol kralı oldu. Sambacı ayrıca 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde asist kralı olma, Süper Lig'de 100'ler kulübü girme, asist kralı olma başarılarına sahipti.

OGÜN ÖZDEMİR