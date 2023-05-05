Rekorların adamı Erling Haaland

MANCHESTER City formasıyla ilk sezonunda rekor üstüne rekor kıran Norveçli futbolcu Erling Haaland, henüz kariyerinin başında Premier Lig tarihine de geçmeyi başardı. West Ham United ile oynadıkları ve 3-0 kazandıkları mücadelenin 70. dakikasında fileleri havalandıran Haaland, yeni bir rekora imza attı. Süper yıldız, 35 gole ulaştığı ligde bir sezonda en çok gol atan oyuncu oldu. Norveçli futbolcu, 34'er gole sahip Alan Shearer ve Andy Cole'u geride bıraktı. Tüm kulvarlardaki toplam gol sayısını 51'e çıkaran Haaland, bu alanda Vic Watson (West Ham, 1929-1930) ve Tom Waring'i (Aston Villa, 1930-1931) geçerek tarihin en golcü ikinci ismi oldu. Haaland kalan haftalarda 13 gol daha atarsa 1927-1928 sezonunda Everton'da 63 gol atan Dixie Dean'i de geride bırakacak.

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