TFF 3. Lig 1. Grup'ta son haftalarda aldığı olumsuz sonuçlarla Play- Off hattının dışında kalan, 5 futbolcuyu kadro dışı bırakan Karşıyaka'da hücum sıkıntısı yaşanıyor. İzmir temsilcisi oynadığı son 5 müsabakada rakip ağları sadece bir maçta sarsarken, kalan 4 maçı boş geçti. Yeşilkırmızılılar, Yomraspor, Amasyaspor (D), Çatalcaspor (D) ve 52 Orduspor FK maçlarında rakip fileleri havalandıramazken, bu süreçte attığı 3 golü de Ağrı 1970 Spor ağlarına gönderdi. Kalesini ise 5 gole kapatamayan Karşıyaka, son 5 haftada 2 beraberlik, 1 galibiyet ve 2 de yenilgi ile sadece 5 puanı hanesine yazdırdı, 10 puan kaybetti, Play-Off'tan oldu

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