Menemen’in 4 golcüsü

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK'nın bu sezon ligdeki skor yükünü 4 isim çekti. Geride kalan süreçte inişli-çıkışlı bir performans sergileyen ve bitime 3 hafta kala düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapan İzmir ekibinde Muhammed Enes Yılmaz, Ferhat Çulcuoğlu, Mertcan Açıkgöz ve Ziya Alkurt attıkları gollerle sarı-lacivertli ekibin hücumdaki en etkili kozları oldu. Sarı-lacivertlilerin kaydettiği 43 golün 22'sine bu dört oyuncu doğrudan katkı verirken, takımın en skorer ismi rakip ağları 7 kez sarsmayı başaran Muhammed Enes Yılmaz oldu. Menemen FK'da kaptan Ferhat Çulcuoğlu 6, Mertcan Açıkgöz 5 ve Ziya Alkurt ise fileleri 4 kez havalandırdı.

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