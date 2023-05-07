2. Lig’de futbol şöleni

TFF İkinci Lig'de Ege ekipleri bugün zorlu karşılaşmalara çıkacak. Beyaz Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Somaspor, sahasındaki Ege derbisinde alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Nazilli Belediyespor'u konuk ediyor. Soma Atatürk Stadı'ndaki müsabakayı Enver Aydın yönetecek. Ligde topladığı 48 puanla Play-Off hattının üç puan gerisinde olan Manisa temsilcisi, derbide Nazilli'yi mağlup ederek hedefine yaklaşmak istiyor.

BUCA'NIN İŞİ ÇOK ZOR

Aynı grupta alt sıralardan uzaklaşmanın hedefindeki Menemen FK, lider Çorum FK'yı konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki zorlu maçı Raşit Yorgancılar yönetecek.Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, direkt rakiplerinden Van FK'ya konuk olacak. Atatürk Şehir Stadı'ndaki maçta Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Fethiyespor kendisi gibi iddiası kalmayan Kırklarelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Kırklareli Atatürk Stadı'ndaki maçta Burak Taşkınsoy görev yapacak. Kümede kalmayı garantileyen Uşakspor ise Zonguldak Kömürspor'a konuk olacak. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynanacak maçı Berkay Erdemir yönetecek. Tüm müsabakalar saat 15.00'te oynanacak.