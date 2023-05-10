Bodrum’un penaltı uğuru

SPOR Toto 1. Lig'de hafta sonu mesaisinde Altınordu'yu 1-0 yenerek Play-Off'taki yerini sağlamlaştıran Bodrumspor, kazandığı son iki maçta penaltılarla gülüp hayati öneme sahip puanları hanesine yazdırdı. Evinde küme düşmesi kesinleşen Altaş Denizlispor'la karşı karşıya gelen Bodrumspor, 31'inci dakikada kazandığı penaltıda Hakan Özmert'in golüyle 1-0 galip geldi. Ardından deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek Play-Off'u riske atan yeşil-beyazlıların, bu kez Altınordu müsabakasında lehine penaltı kararı çıktı.

KENAN ÖZER HATA YAPMADI

TAKIMIN en tecrübeli isimlerinden Kenan Özer, 79'uncu dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek çok kritik galibiyeti getiren isim oldu. Sahasındaki son 2 maçta penaltı golleriyle 6 puanı hanesine yazdıran Bodrumspor, son 2 haftaya Play-Off barajının dışındaki Bandırmaspor'un 4 puan önünde girip ilk 7 yarışında çok önemli avantaj yakaladı. Ege temsilcisi, Süper Lig'e çıkan Samsun'u yenmesi halinde Play-Off'u garantileyecek.