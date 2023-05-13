Analiz eşinden madalyalar Taha’dan

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2023 Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya alarak 10'uncu Avrupa şampiyonluğunu elde eden ASKİ Spor Kulübü'nün milli güreşçisi Taha Akgül önemli açıklamalarda bulundu. Eşi Bianka Cekusz Akgül ile birlikte hem yaklaşan turnuvalar hem evlilikleri hem de güreş sonrası planlarına yönelik konuşan milli sporcu maç taktiklerini eşinden aldığını ifade etti. Avrupa şampiyonasının bitiminden sonra eşi ve ailesiyle vakit geçirdiğini belirten Taha Akgül, "Bianka'nın hayatıma girmesiyle beraber bütün turnuvalarda birincilik elde ettim" diyerek hayat arkadaşının desteğinin önemini dile getirdi.

EN BÜYÜK DESTEKÇİM

Akgül, "Bianca ile 5'te 5 hamdolsun oldu. İlk Avrupa şampiyonluğum Bianka'nın memleketindeydi, ilk altın madalyamı annesinin babasının yanındayken kazandım. Onunla beraber performansım çok arttı. İnşallah onun desteğiyle olimpiyat altını nasip olur. Bianka maçlardan önce hep 'birinci olacaksın' diyor. Bütün rakiplerimi biliyor. 'İranlı şöyle güreşiyor, seni dışarıya itiyor' diyor. Annesiyle konuşuyorlar hatta. 1 sayfa taktik yazmış maç akşamı mesela" dedi.

"BAKANLIK BÜNYESİNDE ADIMLARIM OLACAK"

GÜREŞ kariyeri bittikten sonra görev verildiği taktirde ülkenin gençlerine hizmet etmek istediğini belirten Taha Akgül, "Biz bu işin mutfağından, Sivas Güreş Eğitim Merkezi'nden geliyoruz. 12 yaşından beri çok zorluklar gördüm. O yaşlarda yaşadığım problemleri biliyorum. Daha sonra yaşadığım rahatlığı biliyorum. Spor adına yaşanabilecek her şeyi yaşadım. Sporda tüm branşlar tarafından sevilen biriyim. Spor camiasıyla çok iyiyim. Bakanlığımız bünyesinde veya federasyon bünyesinde benim adımlarım olacak. Şu anda spor müşavirliğim var ve aktif görev almak istiyorum. Dönemin şartlarına göre en iyi görev ne olursa onu isteyeceğim" dedi.