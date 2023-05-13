G.Saray’dan anlamlı destek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım amaçlı başlatılan kampanyada Galatasaray, Alman yardım kuruluşu Stelp ile güçlerini birleştirdi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda düzenlenen törende Galatasaray ile Stelp depremin yaralarını sarmak için iş birliği anlaşması imzaladı. Törene Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, Stelp Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Eren ve yöneticiler katıldı. Özbek, "Bugün burada kendileriyle beraber o bölgedeki vatandaşlarımızın, yardımseverlerin topladığı paraların Galatasaray Spor Kulübü vasıtasıyla bölgeye destek amaçlı kullanılması için bir protokol imzalayacağız. Bölgede çocukların kreşinden yaşlıların bakım yurduna kadar bir çok şeyi ihtiva eden bir konteyner kent oluşturacağız. 500 konteyner de Nef Vakıf veriyor. Toplamda 1000 konteynerlik bir yaşam alanında 500 tanesi de Galatasaray'dan geliyor. Kalıcı konut ve okul yapımını da deruhte edeceğiz" dedi.

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