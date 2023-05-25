Basek güreşte Türkiye şampiyonu

20-21 Mayıs tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenen Okullar Genç Erkek Grekoromen Güreş Grubu'nda, Özel Batı Anadolu Okulları öğrencileri çeşitli derecelerde madalyalar alarak takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Özel Batı Anadolu Okulları öğrencilerinden 92 kg'da Yasin Çakır Türkiye şampiyonu, 51 kg'da Hamza Yüksek Türkiye Şampiyonu, 55 kg'da Onur Kara Türkiye ikincisi, 60 kg'da Mehmet Dipcinoğlu Türkiye üçüncüsü, 80 kg'da Arda Uğur Türkiye üçüncüsü, 92 kg'da Abdullah Fatih Büyüktemiz Türkiye üçüncüsü, 60 kg'da Enes Kamal Türkiye beşincisi, takım halinde 100 puanla Türkiye şampiyonu olmayı başararak, madalyalarla ve şampiyonluklarıyla okullarına geri döndüler. Tüm yarışan öğrencileri tebrik eden Batı Anadolu Sağlık ve Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "Öğrencilerimizin fiziksel ve sportif gelişimini takip ederek, turnuvalarda mücadele ruhunu hissetmeleri ve tecrübelerini arttırmaları konusunda destek veriyoruz. Bu başarıların devamını sağlamak için Batı Anadolu Okulları olarak onların daima yanlarındayız" ifadelerini kullandı.

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