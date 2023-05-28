Efeler çok mutlu

TFF Üçüncü Lig Üçüncü Grup Play-Off Birinci Tur maçında evinde Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdıran Efeler 09 FK büyük sevinç yaşadı. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan Aydın temsilcisi, karşılaşmanın 16. dakikasında Furkan'ın golüyle öne geçti ve 34'te 10 kişi kalmasına rağmen rakibine direndi. Efeler 09 Spor, İkinci Tur'da İstanbul temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la eşleşti. İlk maçı 2 Haziran tarihinde deplasmanda oynayacak Efeler 09 Spor, rövanşta ise 7 Haziran'da rakibini konuk edecek. Eşleşmenin galibi Play-off finalinde Kepez Belediyespor'la 2. Lige çıkmak için kozlarını paylaşacak. İlk sezonunu geçirdiği 3. Lig'deki başarısıyla dikkatleri üzerine toplamayı başaran yeşilbeyazlılar, Yeni Çarşı engelini de aşarak finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.



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