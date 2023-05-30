Filenin Sultanları’nda kadro açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin 1. haftasında 31 Mayıs- 4 Haziran tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek ilk etapta Güney Kore, Sırbistan, İtalya ve ABD ile mücadele edecek. Başantrenör Daniele Santarelli yönetiminde çalışan millilerin kadrosunda Gizem Örge, Simge Aköz, Cansu Özbay, Melissa Vargas, Kübra Akman, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Elif Şahin, Eda Erdem, Saliha Şahin, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, İlkin Aydın ve Ebrar Karakurt yer aldı. İlk maç yarın 20.00'de Güney Kore ile oynanacak.

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