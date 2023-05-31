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Haberler Spor Efeler 09, Yeni Çarşı’ya bileniyor

Efeler 09, Yeni Çarşı’ya bileniyor

31.5.2023

Gazete

Efeler 09, Yeni Çarşı’ya bileniyor
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off 1. Turu'nda Artvin Hopa'yı yenerek 2. Lig şansını artıran Efeler 09 SFK, 2. Tur'daki rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya bileniyor. İkinci turun ilk maçını, 2 Haziran Cuma günü deplasmanda oynayacak olan yeşil-beyazlılar, İstanbul'dan rövanş için avantajlı bir skorla dönmek istiyor. Teknik direktör Veyis Kanber yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Efeler 09 SFK'lı oyuncular, istek ve hırsıyla dikkat çekti. Başarılı teknik adam Kanber, "İshak Kurt kart cezalısı, Furkan Tuşik'in ise çapraz bağları ile ilgili sakatlığı var. Ancak en iyi oyunu sahaya yansıtacağız ve rakibimiz karşısında ikinci maç için avantaj yakalamak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Bu arada Artvin Hopa maçında kırmızı kart gören İshak, federasyondan bir maç ceza alırken rövanş maçında forma giyebilecek.

RAMAZAN AYDEMİR
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