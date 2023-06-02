Buruk’la 4 yıl daha

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler teknik patron Okan Buruk'a çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, gelecek sezon için de Okan Buruk'la devam etmek istiyor. Galatasaraylı kurmayların, tecrübeli teknik direktör için kolları sıvadığı ve yeni sözleşme için düğmeye bastığı öğrenildi. Bu sezon Buruk'un oğlu Ali Yiğit, sempatik tavırlarıyla bir anda sarı-kırmızılı futbolcuların neşe kaynağı, sevgilisi oluverdi. Şampiyonluk sonrası duygusal anlar yaşayan Okan Buruk, özellikle oğlunun isteğini yerine getirmenin gururunu yaşadı. Oğlunun hastalığı sürecinde Galatasaray motivasyonu ile ona moral veren başarılı teknik direktör, yaşanan şampiyonluk sonrası çifte mutluluk yaşadı.

ÜCRETİNE ZAM YAPILACAK

Galatasaray ile sezon başında anlaşırken hiçbir şart sunmayan ve 1 senelik kontrata imza atan Okan Buruk'la yeni sözleşme yapılacak. Başkan Dursun Özbek, performansından çok memnun olduğu genç hoca ile yeni anlaşma imzalama kararı aldı. Buna göre Buruk'un sözleşmesinde yer alan ve tek taraflı olan 1 senelik opsiyon maddesi yerine, başarılı teknik adamla 4 yıllık bir mukavele yapılacağı öğrenildi. Okan Buruk'un ücretine de zam yapılacağı öğrenildi.

ICARDİ İÇİN VEDA GİBİ PAYLAŞIM

G.SARAY'DA Mauro Icardi'nin menajeri Wanda Nara'dan veda gibi paylaşım geldi. G.Saray'ın şampiyonluğunu kutlayan Wanda Nara'nın sosyal medyadan"Galatasaray ailemizi asla unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizde taşıyacağız" şeklindeki ifadeleri ayrılık mesajı şeklinde yorumlandı.

MARCAO BONUSU

Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'ya 15 milyon Euro'ya sattığı Marcao, sarı-kırmızılı kulübe bir kez daha para kazandırdı. Sevilla, Avrupa Ligi finalinde Roma'yı yenerek kupaya uzanırken Marcao'nun anlaşmasındaki bonus maddesi devreye girdi. Buna göre Sevilla kulübü, UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaştığı için Galatasaray'a 1 milyon Euro bonus ödemesi yapacak.