Devler Ligi aşkına

Beşiktaş, Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlayacak. Beşiktaş ile aynı puana sahip Fenerbahçe, Gaziantep FK'nın ligden çekilmesi nedeniyle son hafta hükmen galip ilan edilecek.

TAKIMDA 6 EKSİK VAR

Siyah-beyazlılarda önemli karşılaşma öncesi tam 6 eksik bulunuyor. Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları, Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında bugün forma giyemeyecek. Konyaspor ligde ise 50 puanla 7. sırada yer alıyor.

KARA KARTAL ZAJC'I İSTİYOR

SÜPER Lig'de ikincilik mücadelesi veren Beşiktaş, bir yandan da teknik direktör Şenol Güneş'in listesi dahilinde transfer çalışmalarına başladı. Yönetimin öncelikli hedefi ise Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Miha Zajc oldu. Sarı-lacivertli kulübün anlaşmaya varamadığı Sloven futbolcu için devreye giren Kartal, menajerler kanalıyla ilk teklifini iletti. Teknik direktör Şenol Güneş'in onay verdiği 28 yaşındaki futbolcunun da İstanbul'da kalmaya sıcak baktığı öğrenildi. Beş sezondur sarılacivertli formayı giyen Miha Zajc, bu sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 4 asistle oynadı.