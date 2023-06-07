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Haberler Spor TFF seçimi 22 Haziran’da

TFF seçimi 22 Haziran’da

7.6.2023

Gazete

TFF seçimi 22 Haziran’da
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, yine çoğunluk sağlanamazsa üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü yapılacak. Genel kurulda başkan, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek.

TRANSFER DÖNEMİ AÇIKLANDI
Öte yandan federasyon, transfer ve tescil dönemlerini duyurdu. Yaz transfer dönemi 26 Haziran'da başlayacak ve 15 Eylül'de bitecek. Ara transfer dönemi ise 11 Ocak-9 Şubat 2024 tarihleri arasında olacak.
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