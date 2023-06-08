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Haberler Spor Messi’nin yeni takımı Inter Miami

Messi’nin yeni takımı Inter Miami

PSG’den ayrılan ve Suudi Arabistan’a transfer olacağı konuşulan Arjantinli yıldız, David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami ile anlaştığını duyurdu.

8.6.2023

Gazete

Messi’nin yeni takımı Inter Miami
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılan Arjantinli Lionel Messi, kariyerini ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de sürdüreceğini açıkladı. İspanyol basınına konuşan 35 yaşındaki yıldız futbolcu, "Inter Miami'ye katılacağım. Barcelona'ya dönmeyi gerçekten çok istiyordum, böyle bir hayalim vardı. Ancak iki yıl önce yaşananlardan sonra, geleceğimi başkasının ellerine bırakmak ve aynı duruma düşmek istemedim. Kendimi ve ailemi düşünerek kararımı vermek istedim" ifadelerini kullandı. La Liga'nın Barcelona'ya transferine yeşil ışık yaktığına dair haberler duyduğunu belirten Messi, "Yine de çok fazla şey eksikti. Oyuncu satmalarından ya da maaşları düşürmelerinden sorumlu olmak istemedim. Yorulmuştum" dedi.

'MESELE PARA OLMADI'
Kararında maddi endişelerin etkili olmadığını savunan Messi, "Mesele hiçbir zaman para olmadı. Öyle olsaydı Suudi Arabistan'a ya da başka bir yere giderdim" ifadelerini kullandı. Inter Miami takımı da sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımıyla Messi'nin transferini duyurdu.

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