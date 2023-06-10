Bornova FK kurumsallaşıyor

Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 27 sene sonra Bornova ilçesinin profesyonel lig hasretini sona erdiren Viven Bornova FK, kurumsal yapılaşma çalışmalarını hızlandırdı. Sportif direktörlük görevine Semavi Özgür'ü getiren Viven Bornova FK, kurumsal iletişim direktörlüğü konusunda Tuğkan Ülken'le anlaşmaya vardı. Mali işler direktörlüğüne de Gül Karasu getirildi. Viven Bornova FK Yönetim Kurulu Üyesi Erman Ertaş kurumsallaşma sürecinin devam ettiğini belirtti. Ertaş, "Sezon öncesinde son derece yoğun çalışıyoruz. Önemli transfer hamlelerimiz olacak. Yapılaşma çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. Viven Bornova FK ailesine yeniden katılmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Semavi Özgür, "Bu sezon da önemli hamleler yaparak İzmir'i 3'üncü Lig'de en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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