Orkun Kökçü Benfica’da

Kaptanı olduğu Hollanda ekibi Feyenoord'da sezonu Eredivisie şampiyonluğu ile kapatan Orkun Kökçü, Portekiz Ligi'nin son şampiyonu Benfica'ya transfer oldu. Portekiz ekibinden "Hoş geldin Orkun Kökçü" başlığıyla paylaşılan mesajda 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Portekiz basını Benfica'nın bu transfer için Feyenoord'a 25 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus ödeyeceğini öne sürdü. İki takım arasında yapılan anlaşmada ayrıca sonraki satıştan yüzde 25 pay maddesi olduğu aktarıldı. Milli futbolcunun sözleşmesinde ayrıca 150 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi olduğu kaydedildi

DİĞER