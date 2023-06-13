A Milliler kupaya hazır

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 15-25 Haziran tarihleri arasında Slovenya ve İsrail'de düzenlenecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesinde basınla buluştu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun da katıldı. Türkoğlu "Hedefimiz her zaman ulaşabileceğimiz en üst seviyedir" derken, Kartaltepe, "Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak" diye konuştu. Ekrem Memnun ise, "Grup birinciliği çok önemli. Ekstra 1 gün dinlenme fırsatı oluyor. Hedefimiz gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.

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