  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor A Milliler kupaya hazır

A Milliler kupaya hazır

13.6.2023

Gazete

A Milliler kupaya hazır
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 15-25 Haziran tarihleri arasında Slovenya ve İsrail'de düzenlenecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası öncesinde basınla buluştu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kadın Milli Takımlar Direktörü Nilay Kartaltepe, A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun da katıldı. Türkoğlu "Hedefimiz her zaman ulaşabileceğimiz en üst seviyedir" derken, Kartaltepe, "Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak" diye konuştu. Ekrem Memnun ise, "Grup birinciliği çok önemli. Ekstra 1 gün dinlenme fırsatı oluyor. Hedefimiz gruptan çıkmak" ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA