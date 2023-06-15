Adem’e büyük onur

AVRUPA Cimnastik Birliği tarafından 2022 ödülleri için aday gösterilen isimlerden milli sporcu Adem Asil, "yılın erkek cimnastikçisi", Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin ise "yılın antrenörü" seçilme başarısı gösterdi. Geçen yıl İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde gümüş, genel tasnifte de bronz madalya elde eden Şavkar Cimnastik Spor Kulübünü milli sporcu Adem Asil, "yılın erkek cimnastikçisi"seçildi.

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