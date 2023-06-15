Arda PSG’ye Icardi Fener’e

Kanarya'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Ryan Kent transferinden sonra çalışmalara hız veren sarı-lacivertliler, PSG ile yakın temas haline girdi. Fransız ekibi, sarı-lacivertlilerden Arda Güler'i gözüne kestirdi. Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen başkan Nasır el-Halifi, yıldız oyuncunun bonservisi konusunda Ali Koç'tan bilgi aldı. Avrupa'nın çok önemli takımlarının da ilgilendiği Arda için başkan Koç'un "1 yıl daha takımda tutmak için uğraşıyoruz" yanıtını verdiği öğrenildi.

TAKAS GÜNDEME GELDİ

Başkan Ali Koç her ne kadar Arda'yı takımda tutmak istese de, forvet mevkiine de yıldız bir ismi getirmek istediği için bu görüşmede Icardi'nin durumunu sordu. Nassr el-Halifi'nin ise Icardi'nin büyük ihtimalle takımda kalmayacağını söylediği öğrenildi.

İki başkan arasında Icardi ile bir miktar para karşılığında Arda Güler'in takas edilip edilemeyeceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Başkan Ali Koç'un Arda Güler karşılığında dev transferin bitirilmesi için yardımcı olunmasını istediği kaydedildi.

BRUMA AYRILDI

Fenerbahçe, Jesus'un şans vermediği Bruma'yı zarar etmeden sattı. 4.2 milyon Euro'ya PSV'den alındıktan sonra Braga'ya kiralanan Portekizli, göze girdi. Transferi bitiren Braga, Bruma için Fenerbahçe'ye 6.5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

VOLKAN'A GÖREV

Sarı-lacivertlilerde yapılan yönetim kurulu toplantısında yerli ve yabancı pek çok teknik adam konuşulurken, Volkan Demirel'e görev konusunda fikir birliği sağlandı. Hemfikir olunan tek konu, Volkan Demirel'in mutlaka teknik ekipte yer alması oldu.