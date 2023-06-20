  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Halil Kartal oluyor

Halil Kartal oluyor

Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması da giyen forvet Dervişoğlu ile anlaştı, kulübüyle görüşmeler sürüyor

20.6.2023

Gazete

Halil Kartal oluyor

SPOR Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyahbeyazlılarda öncelikli hedef, bonservis bedeli ödemeden ya da düşük rakamlarla transferleri gerçekleştirmek. Aynı zamanda 8+3 yabancı kuralını da göz önünde bulunduran yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor. Bu bağlamda Kartal'ın temasta olduğu oyunculardan biri de Halil Dervişoğlu. 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da top koşturan milli futbolcuyla ilk görüşmelerini gerçekleştiren Beşiktaş Yönetimi, 23 yaşındaki futbolcuyla prensipte anlaşma sağladı.

BEDELSİZ ALMAK İSTİYOR

ANCAK Halil'in kulübü Brentford'la 1 yıl daha sözleşmesi var. İngiliz temsilcisiy- le de iletişime geçen Beşiktaş, transferi bonservis ödemek istemiyor. Fakat Brentford gelecek sene sona erecek mukaveleyi göz önünde bulundurarak oyuncunun bedelsiz gitmesine sıcak bakmıyor. İki takım arasında görüşmeler devam ediyor.

MMAEE PAZARLIĞI

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Ferencvaros forması giyen Ryan Mmaee ile ilgilendiğini yazdı. Football Insiders'ın haberine göre, siyah-beyazlı yönetim Macar ekibinde başarılı bir performans ortaya koyan Faslı forvetin durumunu sordu. Mmaee ile Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor ve Premier Lig'e yükselen Luton Town'ın da ilgilendiği kaydedildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA