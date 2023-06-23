Bahçeşehir Koleji Atalay’la yeniledi

BAHÇEŞEHİR Koleji Basketbol Takımı, tecrübeli çalıştırıcı Sinan Atalay ile yola devam kararı aldı. Başkanlığını, aynı zamanda Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanlığını da yapan Hüseyin Yücel'in üstlendiği Bahçeşehir Basketbol, Atalay ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Yücel, "Sinan hocamız 2 yıldır ailemizde kulübümüzü ve takımımızın dinamiklerini çok iyi biliyor. Bu yıl şampiyonluk kupasını ülkemize getirdiğimiz FIBA Europe Cup'ta yeniden mücadele edeceğiz. İnanıyorum ki kupa bir kez daha ülkemize gelecek. Süper Lig'de de hedefimiz yarı finale kalmaktır" diye konuştu. Atalay da ivmeyi yukarıya taşıyacaklarını ifade etti.