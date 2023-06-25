Manisa yıldız avında

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon öncesi teknik direktör Osman Zeki Korkmaz'ı göreve getiren Manisa Futbol Kulübü, transferde atağa kalkarken adeta yıldız avına çıktı. Gündeminde Eren Tozlu, Ömer Şişmanoğlu, Mame Diouf, Kamara, Murat Akça ve Toni Tasev gibi isimler olan siyahbeyazlıların son olarak Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen Kerim Frei ve Antalyaspor'un kalecisi Alperen Uysal'a kanca attığı öğrenildi. Şu an tatilde olan 29 yaşındaki Kerim Frei ile prensipte anlaşmaya vardığı iddia edilen Manisa temsilcisinin yıldız futbolcuya önümüzdeki hafta resmi sözleşmeye imza attıracağı ifade edildi.

PREMİER LİG TECRÜBESİ VAR

Yurt dışında Fulham'la Premier Lig'de, Cardiff ve Birmingham'la Championship'te, Maccabi Haifa ile İsrail Ligi'nde ve Emmen ile Hollanda Eredivisie'de forma giyen deneyimli futbolcu; Türkiye'de ise Süper Lig'de 4 sezon Beşiktaş başta olmak üzere Başakşehir ve son olarak Fatih Karagümrük'te görev yaptı. Frei, geride kalan sezonda İstanbul ekibinde 21 maçta 4 gol katkısı verdi. Kariyerinde 306 karşılaşmada sahaya çıkan Kerim Frei, rakip ağları 32 kez sarsmayı başarırken, 21 golün de pasını verdi.

ALPEREN UYSAL DA TAMAM GİBİ

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan ve oyuncu taramalarını sürdüren Manisa FK'nın Süper Lig ekibi Antalyaspor'un kalecisi Alperen Uysal'la da anlaşmaya vardığı öğrenildi. Dört sezon İstanbulspor formasını giydikten sonra geçen sezonun başında Antalya temsilcisine transfer olan 29 yaşındaki eldivenin de bayramdan sonra imzayı atacağı belirtildi. Galatasaray altyapısından yetişen Alperen, Gaziantepspor ve Çaykur Rizespor formalarını da terletmişti.