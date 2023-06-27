Barcelona İlkay Gündoğan’ı açıkladı

İSPANYA'NIN Barcelona Kulübü, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ı transfer ettiğini duyurdu. Barcelona yaptığı yazılı açıklamada, gelecek ekim ayında 33 yaşını dolduracak orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ile 30 Haziran 2025'e kadar geçerli, bir yıl uzatma opsiyonlu sözleşme imzalandığını, futbolcunun serbest kalma bedelinin de 400 milyon Euro olarak belirlendiğini bildirdi.

Katalan kulübü, gelecek sezonun ilk transferi olan İlkay için, "Gol ile özdeşleşen orta saha oyuncusu" tanımını kullanırken, "İlkay, İngiltere'ye gittiği 2016- 2017 sezonundan itibaren 60 gol atarak, Kevin de Bruyne (80) ve Bruno Fernandes'in (64) ardından İngiliz liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu." diye yazdı. İspanyol basını, İlkay'ın senelik 10 milyon Euro kazanacağını iddia etti.