Manisa BŞB’de Ryan Luther bitti

2023-2024 sezonu öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor, 28 yaşındaki Amerikalı uzun forvet Ryan Luther'ı kadrosuna kattı. Gelecek sezon Play-Off mücadelesi vermek isteyen Manisa temsilcisi, Dorukhan Engindeniz'in ardından bir de yabancı takviyesi yaptı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, kariyeri boyunca Letonya'da Ventspil, İspanya'da UCAM Murcia ve ülkemizde Darüşşafaka ile Gaziantep Basketbol formaları giyen 206'lık uzun ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Ryan Luther'a formamız altında başarılı sezonlar diliyoruz."