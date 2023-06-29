Arsenal ve City Rice için savaşıyor

Arsenal ve Manchester City, West Ham'ın yıldızı Declan Rice için bir teklif savaşının ortasında bulunuyor. West Ham, orta saha oyuncusu için gelen 95 milyon dolar ve 114 milyon dolarlık teklifleri reddederken elini güçlü tutmaya devam ediyor. Arsenal'ın şimdi ise West Ham'ın kapısını 135 milyon Dolar'la çalacağı öne sürüldü. Eğer bu transfer hamlesi gerçekleşirse, 24 yaşındaki oyuncunun transferi bir İngiliz oyuncu için Premier Lig'de ödenen en fazla ücret olacak ve rekor kırılacak. Öte yandan City de West Ham'ın kapısını farklı bir teklifle çalarsa Premier Lig transfer rekoru daha da gelişebilir. Rice'ın West Ham'daki sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor, ancak Hammers'ın bir yıllık uzatma seçeneği de var. İngiliz oyuncu, Doğu Londra takımında 278 kez forma giydi, 15 gol attı, 14 asist yaptı.