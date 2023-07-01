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Haberler Spor Fener ile Galatasaray'ın Zaha kapışması

Fener ile Galatasaray'ın Zaha kapışması

Fenerbahçe ve Galatasaray yeşil sahaların ardından transferde de karşı karşıya geldi. İki dev kulüp Zaha’yı almak için kolları sıvadı

Fener ile Galatasaray’ın Zaha kapışması
SÜPER Lig'de transfer sezonu resmen başladı. Takımlar yeni sezon öncesinde kadrolarını güçlendirebilmek için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ryan Kent, Edin Dzeko, İrfancan Eğribayat gibi isimleri kadrosuna katarak transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe bir süredir Wilfried Zaha'nın peşinde koşuyordu. Lazio'nun yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de ilgilendiği yıldız isim için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Süper Lig'in 2 dev ekibi Wilfried Zaha transferinde karşı karşıya geldi. Haberde, oyuncunun Crystal Palace ile sözleşme yenilemeyeceği ve ayrılmaya hazırlandığı belirtilirken, Fildişi Sahilli yıldızın bir sonraki adresinin Türkiye olabileceği ileri sürüldü. Zaha için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın avantajlı ekipler olduğu ifade edildi. Yıldız golcünün kimi seçeceği merak konusu oldu.
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