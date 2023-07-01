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Samet Yalçın’a ‘Süper’ kanca

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Samet Yalçın, Kasımpaşa’nın gündeminde

DOĞANCAN BİNGÖL
Samet Yalçın’a ‘Süper’ kanca
Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da Samet Yalçın'a 'Süper' talip var. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplayan 29 yaşındaki tecrübeli isim Kasımpaşa'nın radarına girdi. Lacivert-beyazlı ekip, Tarkan Serbest'i Göztepe'ye kaptırınca orta alanı güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Geçen sezon 39 maçta forma giyen ve 9 gol, 3 asistlik performansıyla ışıldayan Yalçın, İstanbul ekibinin kıskacına takıldı. Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Kemal Özdeş'in tecrübeli ismi ısrarla istediği öğrenildi. Deneyimli orta sahanın hem arka bölgeye hem de hücum bölgesine katkı sunarak çok yönlü bir oyun sergilemesi nedeniyle İstanbul ekibinin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.
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