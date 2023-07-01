Samet Yalçın’a ‘Süper’ kanca

Spor Toto 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bodrumspor'da Samet Yalçın'a 'Süper' talip var. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplayan 29 yaşındaki tecrübeli isim Kasımpaşa'nın radarına girdi. Lacivert-beyazlı ekip, Tarkan Serbest'i Göztepe'ye kaptırınca orta alanı güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Geçen sezon 39 maçta forma giyen ve 9 gol, 3 asistlik performansıyla ışıldayan Yalçın, İstanbul ekibinin kıskacına takıldı. Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Kemal Özdeş'in tecrübeli ismi ısrarla istediği öğrenildi. Deneyimli orta sahanın hem arka bölgeye hem de hücum bölgesine katkı sunarak çok yönlü bir oyun sergilemesi nedeniyle İstanbul ekibinin transfer listesinde ilk sırada yer alıyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği öne sürüldü.