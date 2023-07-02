Bonservis kralları

Dünyada 2023-2024 sezonu transfer dönemi başlarken, dev kulüpler kadrolarını yıldız isimlerle güçlendirdi. Bu yıldızlar için ödenen bonservis bedelleri ise dudak uçuklattı. İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Tottenham ve Liverpool ve Suudi Arabistan'dan Al-Hilal bu listede ilk 10 takım arasında yer aldı. Premier Lig ekibi Tottenham, James Maddison, Pedro Porro ve Dejan Kulusevski transferleriyle listede 3 isimle yer alırken, İngiliz kulüpleri yaptıkları transferlerle dikkatleri üzerine çekti.

EN PAHALISI BELLİNGHAM OLDU

Geride kalan süreçte en pahalı transfere ise İspanyol devi Real Madrid, Borussia Dortmund'dan 20 yaşındaki İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı 103 milyon Euro'ya alarak imza attı. Listenin ikinci sırasında Arsenal'in, Chelsea'den 70 milyon Euro'ya bonservis ödediği Alman yıldız Kai Havertz geliyor. Üçüncü basamakta 60 milyon Euro'ya Leipzig'den forvet Christopher Nkunku'yu kadroya katan Chelsea yer alırken, Wolverhampton'dan 55 milyon Euro karşılığında Ruben Neves'e imza attıran Al-Hilal dördüncü ve Leicester City'den James Maddison'ı 46.30 milyon Euro'ya alan Tottenham ise beşinci sırayı aldı.